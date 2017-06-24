Москва, 24 июня, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своей работе в органах Комитета государственной безопасности СССР. Об этом глава государства поведал сегодня, 24 июня, в интервью программе «Вести в субботу».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди», — сказал Путин.

По словам президента, люди из нелегальной разведки — «особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера».

Путин считает, что не каждый человек может пойти работать в этом направлении, так как необходимо отказаться от своей личной жизни, от близких, покинуть страну на годы, чтобы служить своему Отечеству.

«Так сделать могут только избранные, уникальные люди», — отметил глава государства.

Президент пожелал всем российским разведчикам счастья и благополучия.

Напомним, в эти дни Службе, которая занимается нелегальной разведкой исполняется 95 лет.