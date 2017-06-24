Вашингтон, 24 июня, 2017, 13:31 — ИА Регнум. В США законодатели штата Нью-Гэмпшир по ошибке приняли законопроект, по которому беременные женщины могут совершать убийства и избегать при этом уголовного преследования. Об этом сегодня, 24 июня, пишет Huffington Post.

Сообщается, что из-за неточной формулировки Конгресс штата Нью-Гэмпшир, большинство в котором составляют республиканцы, по сути разрешил беременным женщинам совершать убийства без какого-либо уголовного преследования.

Законопроект касался абортов. Законодатели хотели, чтобы прерывание беременности после 20-й недели рассматривалось бы как убийство.

Однако ошибка закралась в ту часть документа, в которой описываются исключения для беременных женщин, желающих сделать аборт, и их докторов.

Согласно первоначальному тексту «любой акт, совершенный беременной женщиной или доктором», выполняющим свои профессиональные обязанности, не будет рассматриваться как убийство второй степени, непредумышленное убийство или убийство по неосторожности.

В такой формулировке законопроект позволяет совершать самоубийство при содействии врача, а беременным женщинам любые убийства без последствий.

Республиканцы оправдываются, что у них не было никакого умысла, но получилось то, что получилось.

Примечательно, что законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса Нью-Гэмпшира, а ошибка была замечена только через неделю.

К счастью законопроект пока не стал законом и республиканцы успели внести поправки, которые его исправляют. Ожидается, что губернатор штата подпишет этот законопроект в ближайшее время.