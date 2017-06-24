Эр-Рияд, 24 июня, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Спецслужбы Саудовской Аравии считают, что террористический акт в Заповедной мечети в Мекке, который удалось предотвратить, готовился за рубежом. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Саудовской Аравии.

Pixabay.com Мекка

Напомним, саудовские спецслужбы всего за день до одного из главных мусульманских праздников смогли предотвратить теракт.

Непосредственного исполнителя теракта удалось обнаружить и блокировать в трехэтажном доме недалеко от Заповедной мечети. Злоумышленник открыл огонь по силовикам, а затем привел в действие взрывное устройство.

В итоге пострадали шестеро иностранных паломников и пятеро саудовских силовиков.

Кроме того спецслужбы королевства задержали пять человек, в том числе, одну женщину, которые могут быть причастны к подготовке теракта. Имнеа задержанных не называются в интересах следствия. МВД Саудовской Аравии заявило, что теракт готовился за рубежом.

«Террористическая сеть, планы которой были сорваны, нарушила всякую святость, покусившись на Заповедную мечеть… Они исполняли планы, управляемые из-за рубежа и нацеленные на то, чтобы нарушить безопасность и стабильность страны», — сказано в заявлении саудовского МВД.