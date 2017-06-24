Москва, 24 июня, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Объем рынка легких коммерческих автомобилей в России в мае 2017 года вырос на 18,6%, всего было продано 8,1 тыс. машин, результаты исследования опубликовало 24 июня агентство «Автостат».

Дмитрий Панкратов Автомобиль GAZel-NEXT

Первое место по продажам в обозначенном периоде занял российский производитель GAZ, что было вполне ожидаемо, компании принадлежит доля в 45% рынка. Лидером продаж является модель GAZ Gazelle Next (продано 2 тыс. машин).

Компании удалось реализовать 3,7 тыс. легких грузовиков, что на 19,2% больше, чем в мае 2016 года. Вторую строчку в рейтинге продаж занял Ульяновский автомобильный завод, который продал 1,6 тыс. машин, показав рост в 33,5%.

Третье место досталось «АвтоВАЗу», компания продемонстрировала солидный рост продаж, реализовав за май 2017-го 815 автомобилей, показатель увеличился на 78,7%.

На четвертом месте расположился Ford, продав 542 машины (рост — 8,6%), на пятом месте — Mercedes-Benz, компания продала 468 грузовиков, увеличив показатель продаж на 4%.

Напомним, ранее Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей (ACEA) сообщила, что в мае 2017 года объем рынка LCV в ЕС вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего было продано 204 770 грузовых автомобилей.