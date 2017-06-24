Тегеран, 24 июня, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Власти Исламской Республики Иран выступили с резким осуждением попытки террористического акта у Заповедной мечети в Мекке (Саудовская Аравия). Соответствующее заявление распространила сегодня, 24 июня, пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана.

Pixabay.com Мекка

Тегеран констатирует, что терроризм «безудержно распространяется и разрастается по всему миру».

Кроме того, к осуждению готовившегося теракта присоединилось шиитское движение «Хезболла».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Саудовской Аравии задержали пятерых человек, которые готовили террористический акт в Мекке. В результате спецоперации пострадали шестеро паломников и пятеро саудовских силовиков.

Правоохранительные органы считают, что организаторы атаки находятся за рубежом.