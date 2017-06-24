Рязань, 24 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Краеведы Рязани одержали победу в борьбе за дом Циолковского, который находился под угрозой сноса. 23 июня был подписан приказ, согласно которому здание по адресу улица Вознесенская, 40 включено в перечень объектов культурного наследия. Копию приказа активисты выложили в социальных сетях.

Константин Циолковский

Приказ подписан начальником Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области Олегом Василькиным.

«Приказываю включить объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Дом Колемина А.И.» втор.пол. XIXв., расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 40, в перечень выявленных объектов культурного наследия Рязанской области», — говорится в документе.

«Когда вопрос о сносе Дома окончательно закрыт, выходит на первый план следующий вопрос, про который мы заявили сразу же, как только начали отстаивать историческое здание. А именно — наполнение Дома Циолковского. То, какая жизнь будет в нём, с чем она будет связана и как это будет реализовано», — сообщили активисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году городские власти Рязани признали дом, где провёл свое детство основоположник российской космонавтики, аварийным и расселили его жильцов. Дом внешне пока неплохо сохранился. О его связи с жизнью Циолковского стало известно в 1960 г. после исследования биографии ученого. Здесь, в усадьбе Колемина, семья Циолковских снимала квартиру в 1864—1868 гг.

Защитники памятника истории противостояли планам по уничтожению здания, выдвигая местным властям два требования: отменить решение о сносе строения и провести открытые общественные слушания по ставшему столь резонансным вопросу. Однако в ноябре 2016 года городские власти планировали провести тендер на производство сноса дома. На это хотели потратить 770 тысяч рублей.

В ноябре бывший губернатор Олег Ковалев поручил провести глубокое исследование всех документов, касающихся биографии, научной деятельности и мест пребывания в Рязани Константина Циолковского. В декабре мэрия Рязани расторгла договор на снос дома.