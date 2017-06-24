Мадрид, 24 июня, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Бывший защитник, выступавший за футбольные клубы: «Ливерпуль», «Реал», «Вест Хэм», а также член сборной Испании Альваро Арбелоа уходит из футбола, об этом 24 июня сообщила BBC.

Майоров Владимир Альваро Арбелоа

Футболист принял решение о завершении своей карьеры в возрасте 34 лет. Он выигрывал чемпионат Испании La Liga в 2012 году и дважды становился победителем Лиги чемпионов (в 2014 и 2016 году).

«Пора попрощаться, — сказал Арбелоа, — хотя физически я вполне могу продолжать играть».

В 2010 году, когда сборная выиграла чемпионат мира, он также входил в её состав. Также он помог команде выиграть чемпионат Европы в 2008 и 2012 году. В интервью испанской газете Marca он предположил, что не исключает возвращения в Бернабеу.

«Мадрид — это клуб моей жизни. Я никогда не обращусь с просьбой предоставить мне работу, но всегда готов предложить себя», — пояснил футболист.

Напомним, Полузащитник провел три года в составе Reds, прежде чем вернуться в Madrid, в котором он дебютировал в 2009 году. В общей сложности Арбелоа выходил на поле 200 раз, играя за «Ливерпуль», «Мадрид» и «Вест Хэм» в период с 2007 по 2017 год, за сборную Испании он играл 56 раз.