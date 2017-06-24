Казань, 24 июня, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Сборная Российской Федерации по футболу сыграет сегодня, 24 июня, свой решающий матч за выход в полуфинал Кубка Конфедераций. Игра состоится сегодня в Казани на стадионе «Казань арена».

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Матч Россия — Мексика начнется в 18:00 по московскому времени. Одновременно в Санкт-Петербурге пройдёт другой матч Кубка Конфедераций между сборными Португалии и Новой Зеландии.

На данный момент в группе А по четыре очка имеют Португалия и Мексика, три очка у сборной России. Новая Зеландия уже лишилась шанса выйти в полуфинал турнира, не заработав ни одного очка.

Для российской сборной этот матч решающий во всех отношениях. Болельщики ждут от российских футболистов только уверенной победы, чтобы поднять репутацию команды, подмоченную в предыдущие годы.

Для выхода из группы российской сборной необходима победа над Мексикой или ничья при условии поражения португальцев в матче с Новой Зеландией, что маловероятно.