Ташкент, 24 июня, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Узбекистан занял пятое место по числу своих граждан, трудящихся в Южной Корее, сообщает 23 июня агентство Фергана со ссылкой на южнокорейский минюст.

Army.mil В южнокорейском городе

«Пятую позицию в списке Узбекистан разделил с Филиппинами — каждая из этих двух стран представлена в Корее примерно 55 тысячами своих граждан, составляющими по 3 процента от общего числа иностранцев», сообщает издание.

На первом месте среди самых крупных иностранных общин в Южной Корее стоят граждане Китая — более миллиона человек, или примерно 50% от общего числа всех проживающих и трудящихся в Корее иностранцев.

«На втором месте с большим отрывом разместился Вьетнам (150 тыс. или 7,3%, США (140 тыс. или 6,8%) и Таиланд (100 тыс. или около 5%).

Вместе с этим, издание отмечает, что число граждан Узбекистана (55 тысяч) в докладе корейских властей несколько занижено, учитывая многочисленные сообщения о большом количестве нелегальных трудовых мигрантов из этой центральноазиатской республики, не попадающих в официальную статистику.

«Можно также предположить, что число узбекских граждан в Южной Корее будет увеличиваться. В последние месяцы Ташкент и Сеул ведут активные переговоры об очередном упрощении выдачи виз для узбекских граждан и дальнейшем увеличении квоты для узбекистанцев, желающих отправиться на заработки в Республику Корея», говорится в путликации.

По официальным данным узбекской стороны, в 2007—2016 годах право работать в Южной Корее получили 27 тысяч узбекистанцев, в настоящее время на заработках там находятся 17 тысяч. Квота на привлечение трудовых ресурсов в Южную Корею для Узбекистана составляет 3000 человек.

Бесспорным лидером среди стран, принимающих узбекских трудовых мигрантов является России.

Недавно то, что в России трудятся миллионы узбекских граждан, признал и МИД этой страны.

В частности, как заявил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Жавлон Вахабов, внешнеполитический аппарат Узбекистана, и прежде всего — его загранучреждения оказались не готовыми к стремительному увеличению миграционных потоков в Россию.

«Ни для кого не секрет, что сегодня огромное количество наших соотечественников находится за пределами Узбекистана: кто-то выехал по линии академических обменов для продолжения послевузовского обучения, кто-то — для осуществления трудовой деятельности, другие — для налаживания бизнес контактов с иностранными партнерами, многие — в туристических целях», — отметил Вахабов.

В этой связи, власти Узбекистана решили открыть помимо существующих в Москве и Новосибирске еще несколько консульских учреждений.

В частности, прорабатывается вопрос открытия консульских учреждений Узбекистана в таких городах России, как Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток.