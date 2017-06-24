Рим, 24 июня, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Генеральный директор Lamborghini Стефано Доменикали рассказал о планах компании на ближайшее десятилетие, он заявил, что не исключает возможность выпуска новой версии классической модели Miura, об этом 23 июня сообщило издание Autoweek.

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Одной из возможных разработок компании может стать четырехместный спортивный автомобиль, но компания планирует им заняться не раньше 2025 года. Машина может стать преемником моделей GT Ferrari, но это необязательно будет хай-энд лакшери седан, вроде тех, что делает Aston Martin.

Lamborghini уже представляла нечто подобное в виде концепции седана Estoque на парижском автосалоне в 2008 году. Концеп-кар был интересным, но от него почти сразу же отказались.

Второй вариант, о котором упомянул Доменикали — это современная переработанная версия классической Miura, которая до сих пор не получила нового воплощения, поскольку Lamborghini решила обратить свой взор на родстеры и купе с задним расположением двигателя.

Доменикали сказал, что он открыт для подобной идеи, «но не в ближайшие пять лет». Прямо сейчас компания сосредоточила свои усилия на выпуске кроссовера Urus, который станет её действительно первой массовой моделью с ожидаемым ежегодным объемом продаж в 4 тыс. экземпляров.

Напомним, ранее Lamborghini уже намекала на возвращение Miura, в 2006 году компания выпустила концепт, который не был представлен ни на одном крупном автосалоне. Он представлял собой чистый дизайнерский эксперимент, автомобиль внешне мало отличался от оригинального Miura.