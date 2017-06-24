Вашингтон, 24 июня, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Телеканал Netflix приступил к реализации своего эксперимента, выпустив в эфир первый эпизод сериала, в котором зрители смогут влиять на развитие сюжета, об этом 23 июня сообщило издание Capital Berg.

Brian Cantoni Пульт Netflix

Первый эпизод анимационного сериала называется Puss in Book: Trapped in Epic Tale («Писатель в книге: Пойманный в эпической сказке»), он был выпущен 21 июня 2017 года. Новую серию канал покажет через несколько месяцев.

Зрители смогут выбирать направление, по которому пойдет дальнейшее повествование, выбрав решение за своего персонажа. Это окажет влияние на сюжетную линию и на продолжительность сериала.

Длительность первого эпизода может составить от 18 до 39 минут, выбирать решения предлагается в среднем каждые 2−4 минуты. Зрителям, особенно младшей аудитории, предлагают принимать решение десятки раз за серию.

Например, они могут выбрать варианты, в которых их герой подружится с медведями или наоборот — воспримет их в качестве врагов, поцелует королеву или просто пожмет ей руку.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что телеканал Netflix могут запретить в Таиланде. Под угрозой запрета оказались также социальная сеть Facebook и сервис Youtube. Власти страны требуют от руководства компаний провести их регистрацию в соответствии с недавно изменившимся законодательством.