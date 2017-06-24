Рим, 24 июня, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Из-за аномальной жары в Италии власти объявили максимальный уровень погодной опасности. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Италии.

Pixabay.com Жара

Сообщается, что максимальный уровень погодной опасности объявлен сразу в нескольких итальянских городах из-за сильной жары и засухи.

Ожидается, что столбики термометров поднимутся выше отметки в 40 градусов в Болонье, Больцано, Брешии, Турине, Анконе, Кампобассо, Флоренции, Пескаре и Перудже.

Ещё в 13 областях Италии объявлен предпоследний уровень погодной опасности.

Погоду на Апеннинском полуострове формирует мощный африканский антициклон, который прозвали «Хароном».

Переход этого антициклона через Средиземное море на севере позволит побить температурный рекорд: июнь 2017 года станет самым жарким месяцем в Италии за последние 150 лет регулярных метеорологических наблюдений.

Жара и засуха привели к нехватке воды в двух провинциях на севере Италии — Перудже и Пьяченце. там власти объявили чрезвычайное положение.

Мэр Рима Вирджиния Раджи подписала распоряжение, согласно которому местным жителям рекомендуют ограничить расходование воды для полива садов, наполнения бассейнов и мытья автомобилей.