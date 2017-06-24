Пекин, 24 июня, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что США за 16 лет присутствия в Афганистане способствовали распространению терроризма. Такое заявление Карзай сделал сегодня, 23 июня, выступая в рамках VI Всемирного форума мира (WPF), который проходит эти дни в Пекине.

U.S. Army Американские солдаты в Афганистане

Это довольно странное для Карзая выступление, так как президентом Афганистана он стал благодаря вторжению американцев.

«За 16 лет американского военного присутствия США в Афганистане, к несчастью, им не удалось выявить рост экстремизма и терроризма, и каким-то образом они допустили разрастания другой экстремистской группировки — «Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Карзай.

Также экс-президент Афганистана раскритиковал решение американских военных применить против террористов самую мощную неядерную авиабомбу GBU-43, известную под названием «мать всех бомб».

По мнению Карзая, данное решение привело к тому, что террористическая угроза в Афганистане только возросла.

«К несчастью, через несколько дней мы увидели, что террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только не была уничтожена, но наоборот — распространилась», — констатировал Карзай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский генерал, бывший заместитель начальника штаба армии США Джек Кин заявил, что затянувшаяся на 16 лет военная кампания США в Афганистане является «позором».