Лондон, 24 июня, 2017, 10:42 — ИА Регнум. В сеть попала информация о некоторых характеристиках гиперкара Valkyrie от Aston Martin, мощность его двигателя может составить 1130 л.с., об этом 23 июня сообщило издание Inautonews.

Noebu Автомобиль Valkyrie Aston Martin

Когда в 2016 году Aston Martin анонсировал свой новый гиперкар, некоторые СМИ назвали автомобиль «McLaren F1 для нового поколения». Чем больше поступает информации, тем более данное название кажется подходящим для этой машины.

Объем двигателя V12, разработанного Cosworth составит 6,5 л. Мощность 1000 л.с. в новой установке автомобилю предоставит именно он, а дополнительные 130 л.с. даст электромотор. Машина будет оборудована системой рекуперации кинетической энергии.

В разработке автомобиля принимали участие команда Red Bull Racing Formula One и один из самых успешных конструкторов «Формулы-1» Эдриан Ньюи. Издание Road&Truck предполагает, что благодаря их участию массу автомобиля удалось довести до 1030 кг.

Это говорит о том, что Valkyrie будет легче примерно на 27 кг чем Mazda MX-5 Miata, при этом его мощность будет больше чем у LaFerrari. Когда компания впервые представила гиперкар, она заявила, что собирается достигнуть соотношения 1 л.с. на каждый килограмм веса. Озвученные характеристики показывают, что в итоге Aston Martin добилась лучшего показателя.

Aston Martin и Red Bull также готовят еще более эксклюзивную, заниженную дорожную версию модели, у неё будет другой аэро-пакет с массивным задним аэродинамическим сопротивлением и большим передним сплиттером. Цель компания — сделать Valkyrie таким же быстрым, как и машину LMP1.

Сообщается, что будет выпущено всего 150 автомобилей, таким образом он станет более эксклюзивным, чем Porsche 918 Spyder (918 ед.), LaFerrari (500 ед.) и McLaren P1 (375 ед.).

Напомним, ранее СМИ сообщали, что у Valkyrie сиденье водителя будет создано на основе 3D-сканирования тела автовладельца. Также компания выступала с заявлениями, что их новая машина на трассе будет быстрее, чем болиды «Формулы-1».