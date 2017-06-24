В США полицейский по ошибке подстрелил своего чернокожего коллегу
Сент-Луис, США, 24 июня, 2017, 10:13 — ИА Регнум. В американском городе Сент-Луис (США, штат Миссури) сотрудник полиции ранил своего чернокожего напарника, приняв его за преступника. О этом сегодня, 24 июня, сообщает Assiciated Press.
Сообщается, что чернокожий полицейский в момент инцидента был не при исполнении, когда недалеко от него раздались выстрелы и он поспешил на помощь к месту преступления.
Позже выяснилось, что наряд полиции преследовал трёх чернокожих подозреваемых, которые угнали машину и устроили стрельбу.
В какой-то момент погони автомобиль злоумышленников остановился из-за аварии и полиция попыталась задержать угонщиков.
Примерно тогда чернокожий полицейский и подоспел к месту происшествия, чтобы помочь правоохранителям, однако преследовавший преступников страж порядка принял своего коллегу за одного из угонщиков и выстрелил в руку мужчине.
К счастью, рана оказалась несерьезной. Пострадавший полицейский был оставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Вскоре он выписался.
Двое из трёх угонщиков были задержаны.