Сент-Луис, США, 24 июня, 2017, 10:13 — ИА Регнум. В американском городе Сент-Луис (США, штат Миссури) сотрудник полиции ранил своего чернокожего напарника, приняв его за преступника. О этом сегодня, 24 июня, сообщает Assiciated Press.

Цитата из к/ф «Полицейская академия». Реж. Хью Уилсон. 1984. США Полицейский с оружием

Сообщается, что чернокожий полицейский в момент инцидента был не при исполнении, когда недалеко от него раздались выстрелы и он поспешил на помощь к месту преступления.

Позже выяснилось, что наряд полиции преследовал трёх чернокожих подозреваемых, которые угнали машину и устроили стрельбу.

В какой-то момент погони автомобиль злоумышленников остановился из-за аварии и полиция попыталась задержать угонщиков.

Примерно тогда чернокожий полицейский и подоспел к месту происшествия, чтобы помочь правоохранителям, однако преследовавший преступников страж порядка принял своего коллегу за одного из угонщиков и выстрелил в руку мужчине.

К счастью, рана оказалась несерьезной. Пострадавший полицейский был оставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Вскоре он выписался.

Двое из трёх угонщиков были задержаны.