Латакия, Сирия, 24 июня, 2017, 08:43 — ИА Регнум. По словам Воронцова, соглашение о прекращении огня с руководством провинции Латаки для российских военных в Сирии стало первым подобным соглашением с такой крупной территориальной единицей Сирии, как провинция.

Mil.ru Российская гуманитарная помощь сирийцам

Ранее такие договоры подписывались только с отдельными населенными пунктами.

Сразу после заключения соглашения российские военные привезли жителям горного села Аль-Серкезия 350 комплектов с продуктами питания.

В продуктовых наборах есть рис, мука, сахар, мясные консервы и чай.

Жители Аль-Серкезии голодали долгое время. Во время раздачи продуктовых комплектов во дворе школы Аль-Серкезии десятилетняя девочка потеряла сознание. К счастью в в российской гуманитарной колоне находились врачи. Они оказали девочке всю необходимую помощь.