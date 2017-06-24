Мекка, Саудовская Аравия, 24 июня, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Сообщается, что в ходе спецоперации удалось нейтрализовать террориста-смертника. При этом пострадали пять сотрудников правоохранительных органов и шесть иностранных граждан.

Mohammed Tawsif Salam Мечеть. Мекка

Попытка теракта была соверена всего за один день до Ид аль-Фитра (Ураза-байрам, в 2017 году приходится на 25 июня). Это один из двух главных мусульманских праздников, который знаменует завершение священного месяца Рамадан.

По данным МВД злоумышленников было трое. Их удалось обнаружить в трёх местах — в Джидде и в двух точках в Мекке: в кварталах Аль-Асиля и Аджйад. Квартал Аджайд непосредтвенно примыкает к Заповедной мечети.

Злоумышленник в Айджаде, который готовился совершить теракт, был блокирован в трехэтажном доме. Он открыл огонь по силовикам, а затем привел в действие взрывное устройство.

В результате взрыва здание обрушилось. Ранения получили шесть иностранных граждан, а также пять правоохранителей. Все они были госпитализированы.

На данный момент спецслужбы Саудовской Аравии задержали пять человек в связи с планировавшейся атакой, в том числе одну женщину.

МВД Саудовской Аравии считает, что теракт в Мекке готовили за рубежом.