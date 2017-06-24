Вашингтон, 24 июня, 2017, 07:24 — ИА Регнум. В США по территории базы ВВС «Офут» в штате Небраска прошел торнадо. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает CNN со ссылкой на Пентагон.

U.S. Air Force Самолёт E-4B

Сообщается, что торнадо повредил 10 воздушных машин, в том числе два самолёта «судного дня» Е-4В.

Речь идет о самолётах Е-4В, которые в случае масштабного вооруженного конфликта либо чрезвычайной ситуации становятся воздушными командными пунктами для высшего руководства США, если наземные системы управления окажутся уничтоженными.

В случае тревоги в эти самолёты допускаются: президент США, министр обороны, а также члены Объединенного комитета начальников штабов. В мирное время на них перемещаются первые лица государства.

Стоит отметить, что всего в США 10 таких самолётов. Четыре из них находятся в постоянной готовности ко взлету. Основное судно с включенными системами управления обороной США находится вне базы ВВС «Оффут». Таким образом, данный инцидент никак не повлиял на обороноспособность США.

Кроме самолётов Е-4В, торнадо вывело из строя ещё восемь дальних разведчиков Boeing RC-135, находившихся на базе ВВС «Оффут». Шесть из них уже починены.

Также на территории базы вырвано несколько деревьев и повреждено одно из зданий.