Вашингтон, 24 июня, 2017, 04:00 — ИА Регнум. Администрация президента США выступила с осуждением шутки голливудского актёра Джонни Деппа об убийстве президента Дональда Трампа, а также проходящего в Нью-Йорке спектакля, в котором демонстрируется убийство загримированного под президента Юлия Цезаря, передаёт The Daily Caller.

celebrityabc Джонни Депп

Как сообщается, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что встревожен, как подобными шутками, так и «отсутствием возмущения» по поводу таких высказываний в обществе.

Спайсер добавил, что в Белом доме наблюдают, как некоторые люди в соцсетях поддерживают это, и подчеркнул, что по его мнению, это «не самые разумные действия».

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что ему неизвестно, что лично президент Дональд Трамп думает об этом и знает ли он содержании упомянутого спектакля.

Напомним, накануне актёр Джонни Депп, представляя на фестивале в Великобритании свой фильм 2004 года «Распутник», начал отвечать на вопросы полуторатысячной аудитории, посвященные теме президента США.

«Мне кажется, ему нужно помочь, существует масса удивительно тёмных-тёмных мест, куда он мог бы отправиться, — сказал Депп, — это лишь вопрос, я ни на что не намекаю. Кстати, это окажется в прессе. Это будет ужасно. Мне нравится, что вы все являетесь частью этого».

Затем актёр задал фанатам вопрос о том, когда в последний раз актёр убил президента, явно намекая на убийство Авраама Линкольна Джоном Уилксом Бутом в 1865 году. Позже Депп извинился за свою шутку.

В конце мая, напомним, в США разгорелся скандал вокруг американской комедийной актрисы и ведущей новогоднего шоу CNN Кэти Гриффин, которая снялась в фотосессии с муляжом отрезанной головы Дональда Трампа.

Актриса позднее принесла свои извинения, тем не менее телеканал решил расторгнуть контракт с Гриффин. Также сообщалось, что скандальные фотоснимки вывали интерес у Секретной службы США.