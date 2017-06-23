Санкт-Петербург, 24 июня, 2017, 02:14 — ИА Регнум. Сборные Португалии и Новой Зеландии встретятся на поле стадиона «Санкт-Петербург Арена» в рамках третьего тура группы А Кубка Конфедераций FIFA 2017. Игра начнется сегодня, 24 июня, в 18:00 мск. Чтобы пройти в полуфинал турнира, португальцам достаточно не проиграть сопернику.

Владислав Краев ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

В предыдущем туре новозеландцы не сумели одолеть мексиканцев, хотя и вели в счете в первом тайме. Но, в итоге, матч закончился со счетом 1:2 в пользу латиноамериканцев. Португальцы же во втором туре переиграли сборную России со счетом 1:0. Уже сейчас можно сказать, что победители группы А встретятся в полуфинале либо со сборной Германии, либо со сборной Чили.

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Организаторы матчей в Северной столице советуют болельщикам заранее приходить на стадион «Санкт-Петербург». Зрителей начнут пускать на территорию стадиона уже в 15:00, за три часа до стартового свистка. При этом в день финального матча 2 июля вход будет открыт уже с 14:00. Чтобы вовремя попасть на стадион, зрителям рекомендуется заранее получить «паспорт болельщика» (FAN-ID).

Кроме того, обладателям билетов предложено ознакомиться с перечнем запрещенных предметов, которые нельзя проносить на арену. В их числе — любые пиротехнические средства, стеклянные контейнеры и бутылки, в том числе флаконы духов и пудреницы, термосы и фляги, продукты питания и напитки, жидкости в емкостях более 100 мл, спортинвентарь, включая велосипеды, ролики, скейты и самокаты, а также моноподы, штативы, вувузеллы и зонты, размер которых в сложенном виде превышает 25 см. Полный список опубликован на сайте FIFA.

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Для удобства болельщиков в ночь с 24 на 25 июня 2017 года станции Петербургского метрополитена закроются для входа пассажиров в 01:30, кроме первого вестибюля станции «Проспект Ветеранов», второго вестибюля станции «Ленинский проспект», второго вестибюля станции «Площадь Ленина», первого вестибюля станции «Московская», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская». Второй вестибюль станции «Невский проспект» закроется для входа и выхода пассажиров в 23:00.

Однако ночной челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная» в предстоящую ночь ходить не будет.