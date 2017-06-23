Доха, 24 июня, 2017, 02:00 — ИА Регнум. МИД Катара назвал «нереалистичными» названные арабскими государствами условия возобновления дипломатических отношений, передаёт телеканал Al Arabiya.

Axelspace Corporation Доха. Катар. Снимок из космоса

Как сообщается, министерство иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани призвал пересмотреть выдвинутые Дохе требования. Он также заявил, что санкции, введённые в отношении страны, «незаконны» и нарушают суверенитет Катара.

Напомним, в начале июня Саудовская Аравия и её союзники Египет, Бахрейн, ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром. Представители этих стран обвиняют Доху в поддержке террористических группировок и сближении с Ираном, что противоречит интересам стран Персидского залива. Катарская сторона отвергает эти обвинения.

22 июня четыре арабских страны передали Катару список своих требований, ключевыми из которых являются разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие международной телекомпании Al Jazeera, а также прекращение Катаром военного сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрытие её военной базы на своей территории.

Помимо этого, Катар должен выплатить денежную компенсацию, размер которой пока неизвестен.

На выполнение этих требований стране было отведено десять дней.