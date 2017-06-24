Санкт-Петербург, 24 июня, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Праздник выпускников «Алые паруса» в центре Санкт-Петербурга в ночь на 24 июня завершился большим световым и пиротехническим шоу. Оно продолжалось около получаса и было видно не только из центра, но и из «спальных» районов города.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители

Как передает корреспондент ИА REGNUM, кульминацией праздника стало появление из-под разведенного Троицкого моста бригантины под алыми парусами. Эту роль вновь, как и в предыдущие годы, исполнил шведский бриг Tre Kronor.

Дарья Драй ИА REGNUM Алые паруса

Парусник сделал круг между Троицким и Дворцовым мостами и растворился в белой ночи. Самый волнующий момент праздника растрогал не только вчерашних школьников, но и всех остальных гостей фестиваля, среди которых были родители, друзья выпускников и их учителя.

Над Невой в новых оригинальных аранжировках прозвучали традиционные для «Алых парусов» музыкальные темы Дунаевского, Глиэра и Соловьева-Седова. При их исполнении были задействованы экзотичные и этнические инструменты: светящаяся электроскрипка, таблу, джамбей.

Дарья Драй ИА REGNUM Песня

Композиции «Вечерняя песня», «Этот большой мир» и негласный гимн студентов Ленинградского университета «Бригантина» прозвучали в исполнении оперных певцов Владимира Целебровского и Методие Бужора, дуэта Светланы Сургановой и солиста группы «Tequilajazzz» Евгения Фёдорова.

В создании музыкального сопровождения «Алых парусов» также приняли участие ученики Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, сыграв на семи красных роялях, установленных на территории праздника. Автором аранжировок и музыкальным руководителем, как и в прошлом году, стал петербургский композитор Игорь Заливалов.

Дарья Драй ИА REGNUM Парусник появляется под фортепианную музыку

Сразу после окончания шоу многие посетители направились в сторону станций метрополитена. Как сообщала пресс-служба подземки, на Невском проспекте открыты станции «Гостиный двор», «Невский проспект» (выход на Думскую ул.), также была открыта станция «Адмиралтейская».

Тем не менее, выбраться из центра города на данный момент весьма затруднительно. Самые стойкие зрители, среди которых и выпускники, остались на Дворцовой площади, где в настоящий момент идет продолжение концертной программы.

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