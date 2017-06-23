Тула, 24 июня, 2017, 01:14 — ИА Регнум. В Туле зарегистрирована серия случаев отравления, связанных с употреблением некачественной шаурмы. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Приготовление шаурмы

«21−22 июня среди жителей города Тулы зарегистрировано шесть случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, связанных с употреблением шаурмы», — говорится в сообщении ведомства.

Как было установлено, во все случаях некачественная продукция приобреталась в организации общественно питания быстрого обслуживания в населённом пункте Барсуки.

В ходе расследования на месте специалистами Роспотребнадзора были установлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, составлен протокол о временном запрете работы заведения.

Кроме этого, в Ленинский районный суд направлены документы для принятия решения о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя А.А. Айрапетяна.

Подробностей о состоянии пострадавших в ведомстве не приводят. Сообщается, что ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Как передавало ИА REGNUM, в начале июня массовое отравление шаурмой произошло в городе Новочеркасске Ростовской области. В больницы попали в общей сложности более 30 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».