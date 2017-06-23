Кишинёв, 24 июня, 2017, 00:39 — ИА Регнум. По этому случаю Филип обратился с поздравительным и благодарственным посланием к депутатам парламента, которые «27 лет назад 23 июня 1990 года приняли Декларацию о суверенитете». Он поблагодарил их за то, что они «независимо от политической конъюнктуры, проявили мужество, чтобы объявить нашу страну суверенным, унитарным и неделимым государством».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Как отмечает молдавское государственное ИА Moldpres, «Декларация о суверенитете» была принята депутатами Верховного совета Советской Социалистической Республики Молдова 23 июня 1990 года. «Согласно историческим данным, декларация была принята в сложном историческом контексте, отмеченном парадом суверенитетов, этот процесс охватывал все советское пространство. Эстония первой объявила о суверенитете в ноябре 1988 года, затем Литва — в апреле 1989 года и Латвия — в июле 1989 года. Литва провозгласила свою независимость 11 марта 1990 года. Декларации о суверенитете Молдовы предшествовали акты о независимости Грузии — 26 мая 1990 года и России — 12 июня 1990 года. Принятие Декларации о суверенитете было первой важной победой демократических сил в борьбе за национальное освобождение и возрождение», — говорится в сообщении молдавского официального издания.

«Декларация о суверенитете» Молдавии была принята при одном воздержавшемся голосе. Впоследствии этот документ стал одним из оснований для принятия 27 августа 1991 года «Декларации о независимости Республики Молдова».