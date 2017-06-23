Санкт-Петербург, 24 июня, 2017, 00:22 — ИА Регнум. Основная часть музыкальной программы праздника петербургских выпускников «Алые паруса» подходит к концу. На сцене на Дворцовой площади уже выступили «Сурганова и оркестр», Александр Панайотов, Artic&Asti, Марсель, Serebro и «Мумий Тролль».

Праздник «Алые паруса»

Помимо музыкальных выступлений, на сцене была представлена театрализованная программа. Однако на нее выпускники практически не обращали внимания.

Пообщавшись с бывшими школьниками, корреспондент ИА REGNUM выяснил, что многие из них не знали программы концерта и услышали песни многих исполнителей впервые. О голосовании, проводимом среди школьников для выбора звездного состава, большинство опрошенных выпускников также не знало.

Не одобрив того или иного исполнителя, зрители объединялись в небольшие группы и развлекали себя пением любимых песен.

Первым коллективом, внесшим оживление в порядком заскучавшую публику, стал Arctic&Asti. Толпа подпевала исполнителям и с удовольствием откликалась на их подбадривания. Наиболее ожидаемым стал выход группы Serebro, который вызвал бурную одобрительную реакцию среди зрителей.

Хедлайнерами шоу-программы стала группа Ильи Лагутенко «Мумий Тролль». Публика тепло встретила рок-коллектив, однако многие выпускники признались, что не выбрали бы «Мумий Тролль» в качестве ведущих исполнителей концерта.

Впереди главное событие ночи — свето-пиротехническое шоу. На данный момент набережная Невы уже целиком заполнена зрителями.

Как сообщалось, в этом году на праздник пришли более 30 тысяч выпускников петербургских школ 2017 года, их родственники, а также учителя. В Петербург приехали 6 тысяч выпускников школ из других городов России и зарубежных стран. Всего на «Алых парусах» ожидается присутствие более 80 тысяч гостей.