Кишинёв, 24 июня, 2017, 00:14 — ИА Регнум. «Стороны взяли на себя обязательство продолжить расширение и углубление стратегического партнерства между Молдавией и Соединенными Штатами в четырех ключевых областях — демократия и хорошее управление, в том числе в области борьбы с коррупцией, энергетической независимости, экономическом и финансовом развитии, сотрудничества в области безопасности», — сообщили в пресс-службе МИД Молдавии.

Mfa.gov.md Бриджит Бринк, Андрей Галбур

На встрече затрагивались и планы молдавских властей провести избирательную реформу, при этом «стороны подчеркнули, что выполнение рекомендаций Венецианской комиссии (ВК рекомендовала Кишиневу не проводить реформу по переходу на смешанную систему, — прим. ИА REGNUM ) является решающим в процессе корректировки избирательного законодательства».

Кроме того, была отмечена важность диверсификации источников энергии для обеспечения энергетической независимости и безопасности страны. Говорилось о необходимости выполнения обязательств, взятых перед МВФ, продолжении реформ в банковском секторе и обеспечении правосудия в отношении всех лиц, участвовавших в банковском мошенничестве по выводу 1 млрд евро изо банковской системы страны.

В области безопасности стороны подтвердили важность «тесных двусторонних военных отношений в целях укрепления безопасности и регионального сотрудничества». В заключение Галбур и Бринк перечислили «интересы и общие ценности США и Молдовы, которые лежат в основе партнерства двух стран: демократия, плюрализм, толерантность, открытость и уважение основных прав и свобод человека».