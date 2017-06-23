Псков, 24 июня, 2017, 00:09 — ИА Регнум. Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации проводит служебную проверку по факту гибели женщины в родильном доме города Пскова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, смерть женщины наступила в пятницу, 23 июня, после операции кесарева сечения.

«Предположительно, у роженицы оторвался тромб, и развилась тромбоэмболия лёгочной артерии. Специалисты будут подробно разбирать этот случай, вскрытие назначено на понедельник», — пояснил главный врач медучреждения Сергей Сукманюк.

По его словам, ребёнок живой, его жизни ничего не угрожает.