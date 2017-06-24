Москва, 24 июня, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Пройти через семь исторических эпох развития Москвы предложили выпускникам 2017 года на торжественном балу в Парке Горького в ночь на 24 июня. Организаторы предложили сотню оригинальных способов проститься со школой: от участия в древнерусских играх до создания современного арт-объекта. Также для выпускников выступили лучшие музыкальные коллективы страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Московский выпускной – 2017» в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM «Московский выпускной – 2017» в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM «Московский выпускной – 2017» в Парке Горького

В 2017 году выпускной решили посвятить 870-летию столицы. Вход в Парк Горького превратился в «машину времени», а выпускники — в путешественников по Руси от XII века до наших дней. Кульминацией праздника, в котором приняли участие около 20 тысяч выпускников, стал торжественный концерт с участием звёзд канала «Музыка Первого».

Дарья Антонова ИА REGNUM «Московский выпускной – 2017» в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM «Московский выпускной – 2017» в Парке Горького

По светящимся тоннелям выпускники могли попасть к семи тематическим зонам: «Москва начинает» с древнерусскими развлечениями;"Москва созидает», где в салоне XIX века предлагалось поучаствовать в поэтической дуэли; «Москва помнит», на которой вспоминали героев Великой Отечественной войны; главной «Москва покоряет», где предлагалось посетить «московский квартирник» и ещё раз порадоваться первому выходу в открытый космос; «Москва вдохновляет» с театральными мастер-классами и фотозоной; «Москва ставит рекорды», посвященную Олимпиаде-80 и грядущему Чемпионату мира по футболу-2018; «Москва растёт», где разместили интерактивную инсталляцию в виде парк и арт-объект в виде школьных досок.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Московский выпускной – 2017» в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM «Московский выпускной – 2017» в Парке Горького

Помимо тематических развлечений, выпускникам предлагалось поучаствовать в сотнях различных программ и активностей. На протяжении вечера для школьников выступали ведущие музыкальные и театральные коллективы страны, а в 23.00 начался традиционный бал «Навстречу мечте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный концерт для выпускников

Дарья Антонова ИА REGNUM «Московский выпускной – 2017» в Парке Горького

Напомним, выпускные балы в Парке Горького проводят в пятый раз — с 2013 года. Если в первом мероприятии приняли участие 4,5 тысячи школьников, то в 2017 году парк посетили порядка 20 тысяч выпускников из 352 школ. Организатором бала на протяжении пяти лет становится департамент культуры города Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Московский выпускной – 2017» в Парке Горького