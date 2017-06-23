Варшава, 23 июня, 2017, 23:37 — ИА Регнум. 23 июня на стадионе «Городской стадион Гдыня» был разыгран матч 3-го тура группы B Чемпионата Европы U21 между сборными Македонии и Португалии. Матч завершился со счетом 2:4 в пользу португальцев.

Agência Brasília Эдгар Иэ

В дебюте матча защитник «Белененсеша» Эдгар Иэ открыл счет ударом головы после навеса Юри Медейруша — 0:1.

Через 20 минут вингер «Галатасарая» Брума удвоил преимущество Португалии точным ударом в дальнюю «девятку» — 0:2. Ассистом отметился Кевин Родригес.

На 40-й минуте вингер «Уйпешта» Энис Барди сократил отставание в счете ударом из-за пределов штрафной после неудачного выноса — 1:2.

На 57-й минуте Даниэл Каштелу забил третий мяч после ассиста Юри Медейруша — 1:3.

На 80-й минуте Кире Маркоски вновь сократил отставание до минимума — 2:3. Голевую передачу отдал Эльйиф Эльмас.

Через 11 минут Брума оформил дубль — 2:4.

Статистика матча (Македония/Португалия)

Удары 10/21

Удары в створ 4/11

Владение 39%/61%

Фолы 13/12

Португалия U21 вышла из группы со второго места с 6-ю очками. Македония вылетела с турнира, набрав 1 очко и оставшись на последнем месте.

Составы на матч:

Македония: Шишкович. Попзлатонов, Заков, Мурати, Бейтулай, Барди, Николов, Бабунски, Радески, Ангелов, Гьоргьев.

Португалия: Варела, Консело, Иэ, Фигрейреду, Ребошу, Невеш, Каштелу, Медейруш, Санчес, Брума, Пасьенса.

Главный арбитр матча: Иван Кружляк.

Предупреждения: Бабунски — 49, Муслиу — 63, Пасьенса — 86, Шишковски — 88.

Удаления: Жота — 90+2.

Голы: Иэ 2 — 0:1, Брума 22 — 0:2, Барди 40 — 1:2, Каштелу 57 — 1:3, Маркоски 80 — 2:3, Брума 90+1 — 2:4.