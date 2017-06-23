Испания U21 минимально одолела Сербию U21
Варшава, 23 июня, 2017, 23:33 — ИА Регнум. 23 июня на стадионе «Стадион имени Здзислава Кшишковяка» был разыгран матч 3-го тура группы B Чемпионата Европы U21 между сборными Сербии и Испании. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу испанцев.
На 38-й минуте латераль «Барселоны» Денис Суарес открыл счет, замкнув прострел Альваро Одриосола с правого фланга — 0:1.
Статистика матча (Сербия/Испания)
Удары 8/13
Удары в створ 6/6
Владение 38%/62%
Фолы 14/12
Сборная Испании U21 вышла в стадию плей-офф с 9-ю очками. Сербия осталась на 3-й строчке, набрав 1 очко.
Составы на матч:
Сербия: Манойлович, Антонов, Велькович, Йованович, Максимович, Лукич, Джурджевич, Живкович, Радонич.
Испания: Лопес, Гайа, Мерино, Одриосола, Гонсалес, Суарес, Солер, Эрнандес, Мойораль, Уильямс, Оярасабаль.
Главный арбитр матча: Мазейка.
Предупреждения: Джурджевич — 21, Йованович — 40, Мерино — 90.
Удаления: Джурджевич — 41.
Голы: Суарес 38 — 0:1.