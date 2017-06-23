Варшава, 23 июня, 2017, 23:33 — ИА Регнум. 23 июня на стадионе «Стадион имени Здзислава Кшишковяка» был разыгран матч 3-го тура группы B Чемпионата Европы U21 между сборными Сербии и Испании. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу испанцев.

Catherine Kõrtsmik Денис Суарес

На 38-й минуте латераль «Барселоны» Денис Суарес открыл счет, замкнув прострел Альваро Одриосола с правого фланга — 0:1.

Статистика матча (Сербия/Испания)

Удары 8/13

Удары в створ 6/6

Владение 38%/62%

Фолы 14/12

Сборная Испании U21 вышла в стадию плей-офф с 9-ю очками. Сербия осталась на 3-й строчке, набрав 1 очко.

Составы на матч:

Сербия: Манойлович, Антонов, Велькович, Йованович, Максимович, Лукич, Джурджевич, Живкович, Радонич.

Испания: Лопес, Гайа, Мерино, Одриосола, Гонсалес, Суарес, Солер, Эрнандес, Мойораль, Уильямс, Оярасабаль.

Главный арбитр матча: Мазейка.

Предупреждения: Джурджевич — 21, Йованович — 40, Мерино — 90.

Удаления: Джурджевич — 41.

Голы: Суарес 38 — 0:1.