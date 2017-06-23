Белый дом: Трамп может встретиться с Путиным на саммите G20
Вашингтон, 23 июня, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Журналисты спросили Спайсера, может ли состоятся встреча Путина и Трампа «на полях» саммита G20.
«Мы не исключаем этого. Всё будет зависеть от степени готовности России решить наши общие проблемы. Если мы увидим это, мы бы хотели сделать это», — ответил Спайсер.
Также пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой в тех сферах, где это возможно.
Напомним, 21 июня представитель Белого дома Линдси Уолтерс отказалась отвечать на вопрос журналистов, состоится ли встреча Путина и Трампа «на полях» саммита G20.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров двух стран пока не готовятся.
Днем ранее, 20 июня, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что конкретной информации относительно встречи Путина и Трампа пока нет.
Сам Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снял фильм про российского президента, заявил, что не торопится встречаться с Трампом.
«Я думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка. Но мы никак не торопим это», — сказал российский лидер.
Путин пояснил, что Трампу сейчас необходимо выстроить отношения с истеблишментом в его собственной стране, а российско-американские переговоры на высшем уровне могут подождать.
«Поэтому когда администрация будет готова к практической работе, мы немедленно ответим», — подчеркнул Путин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин и Трамп ещё ни разу не встречались. Лидеры России и США только созванивались по телефону несколько раз.
Саммит «Большой двадцатки» должен пройти в Гамбурге (Германия) 7−8 июля.