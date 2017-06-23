Вашингтон, 23 июня, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Журналисты спросили Спайсера, может ли состоятся встреча Путина и Трампа «на полях» саммита G20.

Gage Skidmore Шон Спайсер

«Мы не исключаем этого. Всё будет зависеть от степени готовности России решить наши общие проблемы. Если мы увидим это, мы бы хотели сделать это», — ответил Спайсер.

Также пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой в тех сферах, где это возможно.

Напомним, 21 июня представитель Белого дома Линдси Уолтерс отказалась отвечать на вопрос журналистов, состоится ли встреча Путина и Трампа «на полях» саммита G20.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров двух стран пока не готовятся.

Днем ранее, 20 июня, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что конкретной информации относительно встречи Путина и Трампа пока нет.

Сам Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снял фильм про российского президента, заявил, что не торопится встречаться с Трампом.

«Я думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка. Но мы никак не торопим это», — сказал российский лидер.

Путин пояснил, что Трампу сейчас необходимо выстроить отношения с истеблишментом в его собственной стране, а российско-американские переговоры на высшем уровне могут подождать.

«Поэтому когда администрация будет готова к практической работе, мы немедленно ответим», — подчеркнул Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин и Трамп ещё ни разу не встречались. Лидеры России и США только созванивались по телефону несколько раз.

Саммит «Большой двадцатки» должен пройти в Гамбурге (Германия) 7−8 июля.