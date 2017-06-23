Москва, 23 июня, 2017, 22:39 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк с российским военным спутником на борту, сообщает 23 июня пресс-служба Минобороны России.

Минобороны России Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1В» с космодрома Плесецк

Запуск был проведён 23 июня, в 21:04 мск, с пусковой площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

Лёгкая ракета-носитель «Союз-2.1в» была запущена боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил РФ. Запуск осуществлялся под общим руководством командующего Космическими войсками генерал-полковника Александра Головко.

По информации российского военного ведомства, предстартовая подготовка и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Напомним, Космические войска России запускают лёгкую ракету типа «Союз-2» в третий раз. Первый запуск был проведён в декабре 2013 года.

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Как заявлял 21 апреля текущего года на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу, «за последние три года на космодроме Плесецк мы достигли неплохих результатов в модернизации наземной инфраструктуры для запусков космических аппаратов военного и двойного назначения».

По словам министра, это позволило отказаться от эксплуатации устаревших ракет-носителей «Союз-У», «Молния-М», «Циклон-3» и «Космос-3М», заменив их современным космическим ракетным комплексом «Союз-2» с ракетами-носителями лёгкого и среднего класса.

«В целях наращивания отечественной орбитальной группировки космических аппаратов работа по совершенствованию космической инфраструктуры космодрома Плесецк будет продолжена», — подчеркивал министр обороны России.