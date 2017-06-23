Донецк, 23 июня, 2017, 22:15 — ИА Регнум. На Донбассе продолжаются спорадические обстрелы с применением тяжелой артиллерии калибров 122 и 152 мм, танков, минометов, БМП и всего спектра легкого вооружения. Данную информацию сегодня, 23 июня, подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Eot.su Сгоревшая военная техника ВСУ

Замначальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что за прошедшие сутки киевские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня: «По территории республики противник выпустил четыре артиллерийских снаряда калибра 152 и 122 мм, 165 мин калибра 120 и 82 мм, 17 танковых снарядов. Всего за прошедшую неделю противник 328 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 2840 реактивных, артиллерийских, танковых снарядов и мин».

По его словам, под обстрелы ВСУ попали позиции ДНР в 14 населенных пунктах, в результате чего погибли двое бойцов ДНР: «В 12 из них повреждено и разрушено 46 домостроений. Кроме того, в поселках Донецк-Северный, Каштановое, Красный Партизан, Коминтерново, Заиченко, Новотаврия, Дзержинское нарушено электроснабжение. Больше всего от обстрелов пострадали Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также н.п. Крутая Балка, Саханка, Александровка и Коминтерново… В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей. Кроме того, при защите республики погибли двое военнослужащих, один получил тяжелое ранение».

Басурин сообщил, что за прошедшую неделю — 19−23 июня, согласно официальным отчетам, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала отсутствие более 60 единиц тяжелого вооружения ВСУ в местах хранения: «Так, в местах хранения техники ВСУ отсутствуют: три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», восемь гаубиц Д-20 калибра 152 мм, три бронетранспортера БТР-80, шесть буксируемых гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 3 буксируемые гаубицы (Д-30, 122 мм), шесть самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), четыре буксируемых миномета (ПМ-38, 120 мм), 29 танков (18 Т-64 и 11 Т-72)».

При этом глава Александровской поселковой администрации (ДНР) Константин Чалый обвинил ВСУ в артобстреле жилых кварталов поселка: «В ночь на 22 июня в результате обстрела была сожжена крыша частного жилого дома. Еще в двух домах пострадали хозяйственные постройки. В помощь пострадавшим мы передали кровельный материал… Противник использует минометы и крупнокалиберные пулеметы. Недавно обстреляли детскую площадку, где, к счастью, никого не было. Бьют по жилым домам. Обстановка очень напряженная».

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко сообщил, что на прошлой неделе киевские силовики выпустили по позициям ЛНР 1,2 тыс. боеприпасов: «За минувшую неделю украинские силовики 60 раз нарушали режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения, в том числе применялось запрещенное Минскими договоренностями вооружение — 122-мм артиллерия, минометы калибром 120 и 82-мм, а также БМП, зенитные установки, ПТУР, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 1200 снарядов, мин и гранат. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ уменьшилось на девять».

Марочко сообщил, что «небоевые потери киевских силовиков из-за пьянства и нарушения мер безопасности составили пять военнослужащих»: «За прошедшую неделю стало известно о пяти погибших и шести получивших ранения различной степени тяжести военнослужащих ВСУ в результате происшествий. Так, командованием 14-й бригады проводится расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим бригады. Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, после употребления спиртного произошло выяснение отношений между военнослужащими первого батальона бригады. В результате ранение получили трое военнослужащих ВСУ… Установлено, что в 24-й бригаде ВСУ только в течение этой недели пять военнослужащих покинули позиции».

По его словам, офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и бойцы ЛНР будут круглосуточно дежурить в районе Станицы Луганской (под контролем ВСУ) с целью подтверждения соблюдения сторонами режима тишины, необходимого для разведения сил и средств 26 июня.

«В рамках достигнутых договоренностей в Минске о разведении сил и средств 26 июня на участке №1 «Мост Станица Луганская» Народной милицией усилен контроль на данном участке местности. Для этого выделены офицеры управления Народной милиции, которые будут нести круглосуточное дежурство на этой территории. Также круглосуточное дежурство будут нести и офицеры СЦКК. Это сделано для того, чтобы украинская сторона не смогла в очередной раз заявить, что Народная милиция якобы обстреливает территорию, подконтрольную ВСУ. Данные «факты» они постоянно фиксируют, хотя реальных фактов этого нет», — пояснил Марочко.

При этом он усомнился в достоверности данных спецпредставителя главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе и её координатора Мартина Сайдика относительно нарушения режима тишины в Станице Луганской:

«21 июня в ходе заседания Контактной группы в Минске, спецпредставитель миссии ОБСЕ в Украине господин Мартин Сайдик заявил, что в период с 7 по 18 июня в районе Станицы Луганской миссией ОБСЕ зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня. Мы тщательно изучили информацию, которая отражалась в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ. За указанное время миссией зафиксировано всего лишь три нарушения: одно — 7 июня и два — 18 июня. Возникает вопрос, в чем причина расхождения данных, изложенных в официальных отчетах миссии ОБСЕ, и информацией господина Сайдика? Ответ на этот вопрос очевиден. Сайдик в нарушение принципа работы миссии ОБСЕ воспользовался информацией, предоставленной украинской стороной, стремящейся использовать международных наблюдателей как инструмент в информационной войне против народных республик».

Он сообщил, что наблюдатели СММ ОБСЕ выявили отсутствие в местах хранения ВСУ 36 единиц техники и вооружений: «На этой неделе в отчетах миссии ОБСЕ зафиксировано отсутствие в местах отвода техники ВСУ следующего вооружения: 152-мм САУ «Акация» — пять единиц; 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт» — 12 единиц; 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» — семь единиц; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» — шесть единиц; 82-мм минометов «Василек» — шесть единиц».

Представитель НМ ЛНР также обвинил командование ВСУ в наращивании вооружений вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районе села Троицкое Народной милицией обнаружены два 82-мм миномета и БМП в капонире для огневого прикрытия минометного расчета. В населенном пункте Крымское отмечено прибытие колонны бронетехники в составе пяти грузовых автомобилей с боеприпасами: «В связи с работой миссии ОБСЕ в зоне ответственности 1-го батальона 24 бригады в районе населенного пункта Попасная, подразделениям бригады вышестоящим штабом отданы указания о недопущении представителей миссии к местам размещения запрещенного вооружения».

В то же время Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР проинформировал, что подразделения Национальной полиции Украины получили приказ изолировать командиров и активистов националистических батальонов, которые намерены в ближайшие дни провести в Киеве акции протеста против действующей власти. «В рамках работы «горячей линии» МВД ЛНР получило копию распоряжения председателя так называемой «Национальной полиции Украины» Сергея Князева «О мероприятиях относительно противодействия проведению массовых мероприятий» от 21 июня. В документе говорится о том, что в ближайшее время (по данным МВД ЛНР — в течение 24 и 25 июня 2017 года) в Киев ожидаются массовые акции протеста представителей так называемых «добровольческих батальонов». Данные акции будут направлены на «подрыв авторитета действующей власти и дестабилизацию общественной ситуации в государстве». Также в Нацполиции ожидают «провокаций криминального характера», в том числе, с применением оружия», — предупредили в МВД ЛНР.

Отмечается, что лидеров «националистических группировок приказано изолировать». «В связи с этим руководству центрального и местных управлений Нацполиции предписано с привлечением всех наличных сил выявить и провести встречи с представителями нацбатов. С тем, чтобы «отсоветовать» им принимать участие в акциях протеста. «Ослушников» приказано «временно изолировать под благовидным предлогом». В случае же получения информации об отбытии организованных групп радикалов и нацистов в Киев — «немедленно информировать департамент уголовного розыска для своевременного принятия мер реагирования», — добавили в МВД.

По данным министерства, в Попасную (под контролем ВСУ) прибыла группа «американских волонтеров» в камуфляже образца НАТО и с радиоэлектронным оборудованием:

«На «горячую линию» МВД ЛНР поступил звонок от гражданина С., жителя Попасной. Мужчина рассказал, что в городе появились англоязычные военные-иностранцы. Одеты они в бело-серый камуфляж натовского образца и вооружены стрелковым оружием иностранного производства. По предварительным результатам, неизвестные военные являются гражданами США, называют себя американскими волонтёрами. С собой они привезли некое радиоэлектронное оборудование, хранящееся в металлических ящиках и чемоданах. В настоящее время наёмники ждут прибытия партии преобразователей напряжения, поскольку их оборудование не рассчитано на работу в сети 220 V».

Спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО» заявил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, двое — получили ранения». «Вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге, в результате подрыва на взрывном устройстве один украинский военный получил тяжелые ранения, от которых скончался в больнице», — уточнил Лысенко.

Он сообщил, что на Луганском направлении войска ЛНР 11 раз нарушили режим тишины, обстреляв украинские позиции по всей линии фронта. Длительные и интенсивные обстрелы произошли в Попаснянском районе и в Крымском, где противник выпустили восемь мин в сторону ВСУ.

Лысенко отметил, что на Донецком направлении боевые действия шли в районе Авдеевки и Каменки. При этом в Каменке обстрелы со стороны ВС ДНР продолжались более пяти часов: «Противник применял весь спектр легкого вооружения, включая бронетехнику. В Авдеевке состоялся один обстрел из гранатометов и пулеметов. Произошло это после захода солнца. Всего на Донецком направлении произошло пять обстрелов». По его данным, на Мариупольском направлении боевые действия произошли в двух районах — Марьинском и на участке фронта Павлополь — Широкино. Так, в Марьинке войска ДНР два часа вели огонь по украинским позициям из минометов (выпущено пять мин), стрелкового оружия и гранатометов: «Одна из мин попала в крышу дома — обломки задели женщину, находившуюся внутри. Она была срочно госпитализирована». По словам представителя Минобороны, ВС ДНР обстреляли из минометов калибра 120 мм опорные пункты ВСУ в Широкино и Павлополе.

В то же время министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак пообещал увеличить группировку украинских войск в Одесской области.

«Предыдущим военно-политическим руководством принимались решения, в результате которых у нас практически не осталось военных частей в этом регионе. В наших планах — увеличить эту группировку, создать инфраструктуру и необходимую материально-техническую базу. Уже сегодня у нас есть военная часть в Болграде, сформированы военные части в Сарате, будет развернута военная комендатура в Арцизе… Там, где армия, там — развитие региона. Но прежде всего, это залог безопасности и территориальной целостности нашей страны», — сказал Полторак во время рабочей поездки в Одесский гарнизон.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление очередного режима тишины с 24 июня 2017 года. 12 февраля 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения…».