Киев, 23 июня, 2017, 22:16 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили пообещал президенту Украины Петру Порошенко акции протеста в ответ на попытки лишить его украинского гражданства, сообщает газета «Известия».

ИА REGNUM

"Если Пётр Порошенко решится лишить меня гражданства Украины, то это вернется ему, и он получит в ответ акции протеста», — заявил Саакашвили журналистам.

Стоит отметить, что Саакашвили не стал уточнять, будут ли эти акции массовыми, или он пойдёт на сольное исполнение протеста.

При этом Михаил Саакашвили полагает, что президент Украины не пойдёт на такой шаг, и Саакашвили сможет продолжить самозабвенную «борьбу за утверждение демократии на Украине и в Грузии».

Как сообщало ИА REGNUM, украинское гражданство дали Михаилу Саакашвили в мае 2015 года. Тогда же бывший президент Грузии возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года Саакашвили ушёл с этой должности и с тех пор пытается вести политическую деятельность на Украине.