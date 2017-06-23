Челябинск, 23 июня, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Нарушение закона о рекламе признал УФАС за магазином электроники «М.Видео» в Челябинске. Апелляционный суд подтвердил решение антимонопольной службы, ответчик оштрафован на 50 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФАС.

Реклама, распространяемая по почтовым ящикам в жилых многоквартирных домах Челябинска, признана ненадлежащей. В рекламных буклетах «М.Видео» размещалась информация, которая стала предметом разбирательств. В них шла речь об акции «Умная Рассрочка 0%, 0р., 12 месяцев».

При расследовании выяснилось, что ООО «М.Видео Менеджмент» заключило с банком КБ «Ренессанс Кредит» соглашение, согласно которому клиентам, приобретающими по акции, обозначенной в рекламе, товары, оформлялся кредитный договор. Покупатели становились заемщиками КБ «Ренессанс Кредит». Магазин «М.Видео» не смог сообщить данные, что предоставлялась рассрочка, а не кредит.

Таким образом, было установлено, что по факту потребителям оформлялись именно кредиты, при этом кредитные обязательства возникали перед третьим лицом — банком.

Реклама от торговой сети «М-видео» была признана нарушающей Закон о рекламе. ООО «М.Видео Менеджмент» привлекли к административной ответственности, по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Нарушителю назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Апелляционная судебная инстанция встала на сторону Челябинского УФАС.

Напомним, осенью 2016 года ФАС в городе Москве признало недостоверным слоган рекламной кампании «Гарантия лучшей цены! Нашли дешевле? Снизим цену!» в «М.Видео». Продавец предлагал снизить цену на товар в магазине в случае, если будет найден такая модель в другом месте. Покупатель приобрел телевизор в сети «Эльдорадо» за определенную цену, а затем пришел в магазин «М.Видео» с чеком и просьбой продать телевизор этой марки за такую же цену, однако получил отказ, хотя телевизор имелся в продаже. В «М.Видео» возникший случай объяснили тем, что в «Эльдорадо» действовали специальные цены при открытии нового магазина, а потому, по условиям акции были вправе отказать покупателю.

Добавим, различные магазины часто попадают под санкции антимонопольного ведомства. Много нареканий вызывает реклама на приобретение товаров. Пользователи в социальных сетях жалуются на навязывание услуг при оформлении кредита, например по страхованию жизни. Также зачастую рассрочка на товар оказывается кредитом от разных кредитных организаций.