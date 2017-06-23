Москва, 23 июня, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Число российских граждан, чьи доходы ниже уровня прожиточного минимума, в I квартале 2017 года снизилось на 1,4 млн человек по сравнению с I кварталом 2016 года и составило 22 млн человек. Такие данные приводит сегодня, 23 июня, Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Согласно данным Росстата, уровень бедности в России имеет ярко выраженный сезонный характер.

К примеру, в I квартале 2016 года в России было 23,4 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума, во II квартале — 19,8 млн человек, в III квартале — 18,8 млн человек, в IV квартале — 14,8 млн человек.

Соответственно, уровень бедности также менялся от квартала к кварталу. В I квартале 2017 года уровень бедности составил 15,0% против 16,0% в I квартале 2016 года; 13,5% — во II квартале 2016 года, 12,8% — в III квартале 2016 года, 10,1% — в IV квартале 2016 года.

Такая динамика объясняется тем, что летом и осенью граждане находят сезонную работу, а в четвертом квартале идет выплата премий.

Средний уровень бедности за 2016 год составил 13,5% (19,8 млн человек). В 2015 году он составлял 13,3%.

Стоит отметить, что данные Росстата весьма поверхностно отображают реальность, так как в первую очередь нужно исходить из того, что прожиточный минимум в I квартале 2017 года составил 9909 рублей. Прожить на такую сумму без «серых» источников дохода или подсобного хозяйства крайне затруднительно.

При этом, те граждане которые получают немногим больше прожиточного минимума, уже не считаются Росстатом «бедными», хотя их доходы также крайне низки.