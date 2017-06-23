Москва, 23 июня, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Андрей Новиков подчеркнул, что АТЦ постоянно работает над формированием и пополнением фототеки этих подозреваемых.

Cisatc.org Андрей Новиков

Создан специализированный банк данных АТЦ СНГ, получающий и перерабатывающий информацию о террористах и террористических группировках из всех стран Содружества, а также антитеррористических отделов международных структур.

Доклад Антитеррористического центра СНГ был зачитан в ходе консультаций комитетов Совета Безопасности ООН. В задачи данных комитетов входит борьба с международными террористическими структурами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля 2017 года Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с предложением создать в составе международной организации отдельного управления по вопросам противодействия терроризму. Позже Генеральная Ассамблея ООН приняла постановление о создании такого управления.

Главой контртеррористического управления ООН 21 июня был назначен представитель России Владимир Воронков.