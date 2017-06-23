Сана, 23 июня, 2017, 21:52 — ИА Регнум. С марта 2015 года жертвами гражданской войны в Йемене стали почти 5 тыс. мирных жителей, согласно заявлению Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR), 23 июня сообщает Associated Press.

Rod Waddington Таиз, Йемен

В результате боевых действий в Йемене с марта 2015 года погибли 4 тыс. 971 мирный житель, 8 тыс. 533 человека получили ранения, заявила пресс-секретарь OHCHR Равина Шамдасани.

Напомним, в прошлом месяце гражданская война в Йемене унесла жизни 50 мирных жителей, 30 из которых погибли в результате воздушных ударов, нанесенных арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, согласно данным OHCHR.

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приведены другие данные о жертвах среди гражданского населения Йемена.

С момента начала конфликта до 31 мая текущего года в Йемене погибли 8 тыс. 167 человек, более 46 тыс. получили ранения, говорится в докладе ВОЗ, основанном на данных, полученных из учреждений здравоохранения Йемена.