Петрозаводск, 23 июня, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Специалисты Минсельхоза Карелии отловили и вывезли в лес за 90 км от ближайшего человеческого жилья двух бурых медведей. Этот случай — далеко не единичный. Охотоведы в текущем году регистрируют возросший интерес медведей к близкому соседству с человеком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Медведь

Практически одновременно бурые медведи появлялись в Петрозаводске, Прионежье, в Кондопожском районе Карелии. Например, в Прионежском районе недалеко от садового товарищества «Машиностроитель» самке с детенышем понравился искусственный пруд, сделанный руками дачников. У водоема медвежонка облаяла собака, за которой животные затем вышли к дачным участкам. Там они в течение двух часов спокойно бродили в поисках пищи.

К деревне Педасельга (Прионежский район) медведя «привадили» охотники. Охотоведы оперативно убрали приманку и сейчас наблюдают за этой территорией. Кроме того, у одного карельского фермера специалисты забрали полуторагодовалое животное, которое содержалось без документов. Медведя отправили в естественную среду обитания.

Обо всех этих случаях информация поступала на пульт управления экстренной службы и на оперативный телефон управления охотничьего хозяйства регионального Минсельхоза, поэтому медведей выпроваживали не случайные очевидцы, а профессионалы. Так, в петрозаводском микрорайоне Кукковка-6 специалисты министерства вначале обездвижили животное иммобилизующими средствами, а затем вывезли за 90 км от населенных пунктов в места с нормальными условиями для жизни зверя.

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства республики предупреждает: медведей нельзя подкармливать; а без необходимых документов запрещается ловить и содержать этих зверей в неволе.