Уфа, 23 июня, 2017, 21:19 — ИА Регнум. За минувшую неделю республиканские СМИ чаще всего обращались к темам визита в Башкирию президента Киргизской Республики Алмазбека Атамбаева с супругой Раисой Атамбаевой, запрета эксплуатации здания Уфимского госцирка до устранения нарушений, началу выдачи первых ипотечных кредитов по программе жилищных строительных сбережений (ЖСС).

Islamcenter.ru Мечеть «Ляля-Тюльпан» в Уфе, Башкирия

И первенцам, и студентам, и многодетным

19 июня ряд изданий сообщили о помощи семьям с детьми. В этот день в республике все офисы Многофункциональных центров «Мои документы» начали прием документов на единовременную социальную выплату в размере 300 тыс. рублей.

Ранее заявления от молодых семей на предоставление выплаты принимались лишь в Уфе в Госкомитете по строительству и архитектуре Башкирии, что создавало дополнительные неудобства для жителей отдаленных уголков республики.

Господдержку в размере 300 тыс. рублей могут получить семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, где родился первый ребенок. Первым ребенок должен быть у супруги. Обязательное условие — возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. К тому же младенец должен родиться на территории республики с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. Семья вправе подать документы для получения социальной выплаты в течение шести месяцев после рождения первенца. Денежную выплату многодетным малоимущим семьям в республике планируется увеличить вдвое. Речь идет о ежемесячном пособии этой категории семей, выплачиваемом на третьего и последующих детей в возрасте от полутора до трех лет. Выплата увеличится с 3 до 6 тыс. рублей. Дополнительную поддержку также получат студенческие семьи: при рождении ребенка им выплатят 100 тыс. рублей, ежемесячное пособие повысится до 3 тыс. рублей.

Уфа засветилась в фильме Стоуна о Путине

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что 19 июня «Первый канал» начинает показ нового документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interview). Жителям республики фильм будет интересен еще и тем, что во второй серии беседа Стоуна с Владимиром Путиным ведется на фоне кадров, снятых в Уфе. Разговор о мусульманах России иллюстрируется мечетью «Ляля-Тюльпан», расположенной в столице Башкирии. Съемки с квадрокоптера демонстрируют не только одну из самых ярких достопримечательностей Уфы на фоне разноцветного осеннего леса, но и главный корпус Уфимского нефтяного университета, а также красивейший пейзаж забельских далей на закате. «Конфликтов между исламом, христианством, иудаизмом у нас никогда не было. И потом, представители нашего исламского сообщества — граждане России, у них другой родины нет. Россия — их родина», — приводится отрывок из интервью Путина. Глава государства замечает, что «Россия изначально, с первых шагов своих складывалась как многоконфессиональное и многонациональное государство».

Тринадцать безлошадных глав райадминистраций

Это же издание 19 июня рассказало о доходах глав администраций городов и районов Башкирии за 2016 год на основе их налоговых деклараций. Средний годовой доход руководителей муниципалитетов составил 2,09 млн рублей, или 174 тыс. рублей в месяц. Больше всех из муниципальных руководителей в прошлом году заработал глава администрации Уфы Ирек Ялалов — 4,85 млн рублей. Далее идут глава Уфимского района Вилорий Угаров (3,74 млн рублей), глава Краснокамского района Разиф Гильмуллин и глава Бураевского района Борис Нурисламов по 2,91 млн рублей, глава города Октябрьского Алексей Шмелев (2,74 млн рублей). Меньше всех заработали главы Чекмагушевского, Федоровского, Давлекановского районов и города Агидели, возглавившие эти территории совсем недавно. Суммарно наибольший семейный доход у семьи мэра Уфы Ирека Ялалова, главы Уфимского района Вилория Угарова, главы Белорецкого района Владислава Миронова и главы Благовещенского района Фарита Фазылова. Самый большой автопарк у семьи главы Шаранского района Ильгиза Самигуллина. В декларации указаны автомобили ВАЗ-2113, Toyota RAV4, Hundai Porter, Hundai Porter II, ГАЗель, ГАЗ-САЗ-3307, ЗИЛ-3, а также шесть тракторов и комбайн. 13 глав администраций отчитались, что автомобиля в собственности не имеют.

Поленились прокесарить

20 июня ряд СМИ обратился к болезненной для республики теме младенческой смертности. В Зилаирском районе из-за ошибки врача умер новорожденный. В сентябре 2013 года в местную больницу поступила беременная женщина. Заведующая родильным отделением, обследовав роженицу, недооценила тяжесть возникших осложнений и почти месяц не принимала мер к проведению операции «кесарево сечение». Роженица вытребовала направление в больницу Сибая. Здесь ей в экстренном порядке провели операцию. Ребенок родился в тяжелом состоянии из-за асфиксии при родах и через несколько дней скончался. Экспертиза показала, что при оказании правильной медицинской помощи жизнь новорожденного могла быть спасена. В отношении 52-летней заведующей родильного отделения центральной районной больницы заведено уголовное дело. Вину она свою не признала. Дело направлено в Зилаирский районный суд.

Родос подождёт

В это же день «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что авиакомпания Royal Flight более чем на 16 часов задерживает вылет чартерного рейса из Уфы на греческий остров Родос. Перевозчик объясняет задержку неисправностью самолета. Boeing-757 авиакомпании должен был вылететь в 16:30 по местному времени, рейс задержан до 9 утра. На рейс зарегистрированы 224 пассажира, из них 42 ребенка. Авиакомпания обеспечила пассажиров напитками и гостиницей.

Заботу пожилым

Газета «Республика Башкортостан» 20 июня отметила, что девять проектов некоммерческих и бюджетных организаций республики, оказывающих помощь пожилым людям, получат гранты благотворительного фонда Тимченко на общую сумму 545 тыс. рублей. На конкурс было подано 36 заявок от Башкирии. Победителями стали девять организаций: «Альтаир» Янаульского района (проект «Умелые руки»), уфимские «Ваша сиделка» («Школа правильного ухода») и «Ангел-подорожник» («Седой уралец»), Фонд поддержки и развития образования Стерлитамака («Серебряные вклады в банк вещей»), муниципальные библиотеки Нефтекамска («Мастерская радости») и Октябрьского («Сады моей души»), а также три инициативные группы граждан. Всероссийский конкурс социальных проектов «Активное поколение» проходит при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В нынешнем году было подано 212 заявок. Гранты на сумму 4,5 млн рублей получили 66 проектов.

Сбой на руку

21 июня «Коммерсантъ в Уфе» опровергал слухи об отзыве иска «Роснефти» к АФК «Система». Техническим сбоем объяснили в пресс-службе арбитражного суда Башкирии факт регистрации в картотеке дел ходатайства о том, что «Роснефть» отзывает иск на 170 млрд руб. к АФК «Система». Запись о том, что в суд поступило ходатайство «Роснефти» об отзыве резонансного иска в связи с намерением подписать мировое соглашение с ответчиком, появилась утром. Через час, когда «Роснефть» опровергла информацию о направлении такого документа, документ исчез из картотеки. В этот период на новостях об отказе от иска «Роснефти» акции «Системы» на Московской бирже подорожали на 17,6%, но к вечеру подешевели на 1%, до 13 рублей за бумагу. «Роснефть» требует от АФК компенсации 170,6 млрд руб., нанесенного, как считают в НК, «Башнефти» в результате реорганизации предприятий башкирского ТЭК в 2014 году. «Роснефть» получила пакет «Башнефти» в октябре прошлого года, выкупив его у Росимущества за 330 млрд руб.

Многострадальная Волга

В этот же день ряд СМИ уделил внимание проблемам экологии. По данным Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу, которые приводит ТАСС, предприятия Башкирии, Татарии и Нижегородской области являются основными загрязнителями Волги. Около 40% сточных вод попадает в реку в неочищенном виде. Среди основных ингредиентов неочищенных стоков в ведомстве фиксируют нефтепродукты, фенолы, а также соединения железа. По информации ведомства, в регионах ПФО на сбросе сточных вод в реки используется около 800 очистных сооружений и установок, 80% из которых не обеспечивают нормативной очистки воды. Кроме того, в округе около половины населенных пунктов с центральной канализацией не имеют очистных сооружений или они находятся в аварийном состоянии. В июне этого года стартует приоритетный федеральный проект «Оздоровление Волги», который продлится до декабря 2025 года. На его реализацию будет направлено около 227 млрд рублей, в том числе 89,8 млрд — из федерального бюджета, около 38,6 млрд — из бюджетов регионов, 99 млрд — из внебюджетных источников.

Стобалльников стало больше

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» 21 июня сообщило, что в этом году количество стобалльников существенно увеличилось. 67 человек на эту дату получили максимальное количество баллов (результаты ещё по четырём предметам пока не объявлены). В прошлом году по всем предметам было 39. Традиционно, предмет, по которому много стобалльников, — это русский язык. В этом году 32 человека набрали сотку по русскому (в прошлом году 21). Еще 1017 выпускников получили 90 баллов и выше. Средний балл тоже вырос: с 66 до 68,4. На втором месте по количеству стобалльников физика — 14. В прошлом году не было ни одного. 13 человек получили высшую оценку по информатике (в прошлом году три), 5 — по литературе. По одному стобалльнику — по профильной математике, географии, обществознанию. Средние баллы по этим предметам также выросли: по профильной математике (с 49,6 до 50,8), по обществознанию (с 52,6 до 54). Средний балл по базовой математике остался прежний — 4,4 (по пятибалльной шкале). На сегодня у нас зафиксирован лишь один дважды стобалльник — Александр Козлов из города Белебея. Он написал на «сотку» профильную математику и информатику. Осталось ещё дождаться результатов по биологии, иностранным языкам, химии и истории.

Эхо взрыва в Урмане

22 июня многочисленные СМИ сообщили, что в селе Иглино днем полиция перекрыла входы и выходы местного железнодорожного вокзала. Всех посетителей эвакуировали, здание оцепили. На место прибыли кинологи с собаками, пожарные и медики. На станции заметили подозрительного вида мужчину, у которого была тяжёлая сумка. Задержание проводили сотрудники Росгвардии. Во время проверки увидели, что в его сумке лежало ни что иное как артиллерийский снаряд. По словам мужчины, он нашёл снаряд недалеко от бывшей военной базы в Урмане и собирался лишь сдать на металлолом. Специалисты-взрывотехники установили, что это картонная гильза от артиллерийского 152-миллиметрового снаряда, в которой находились около 6 кг баллиститного пороха.

И ни в чем себе не отказывайте

Ряд СМИ в этот день отметил, что величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года установило правительство республики. Прожиточный минимум на душу населения за месяц составил 8 тыс. 604 рубля. Для трудоспособного населения величина составит 9 тыс. 142 рубля, для пенсионеров — 7 тыс. 43 рубля, для детей — 8 тыс. 618 рублей. По сравнению с предыдущим кварталом минимум на душу населения возрос на 281 рубль, для трудоспособных граждан — на 273 рубля, для пенсионеров — на 221 рубль, для детей — на 381 рубль. Напомним, что в третьем и четвертом кварталах минувшего года прожиточный минимум не рос, а уменьшался.

Летним детским играм в Уфе — быть

Ряд СМИ 22 июня сообщил, что в этот день глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о подготовке и проведении в Уфе 53-х Летних международных детских игр. Согласно документу, игры пройдут в Уфе в июне-июле 2019 года. Указом утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований. Правительству республики совместно с оргкомитетом поручено до 1 декабря 2017 года разработать и утвердить соответствующий план мероприятий и смету расходов, а также определить источники финансирования затрат. Летние международные детские игры 2019 года будут включать в себя соревнования по десяти дисциплинам, которые пройдут на спортивных объектах Уфы. Ранее Уфа принимала VI Зимние международные детские игры 2013 года. В соревнованиях приняли участие сборные команды из 60 городов 20 стран мира. Спортсмены разыграли около 170 медалей по семи видам спорта.

Продаются совхозы-флагманы

23 июня ряд СМИ сообщил, что в правительстве Башкирии решили приватизировать сразу два крупных совхоза — «Рощинский» и «Алексеевский». Совхоз «Рощинский» был основан в 2001 году. Компания специализируется на выращивании крупного скота. Фермы и главный офис компании расположены в Стерлитамакском районе. Совхоз «Алексеевский» основали в 1998 году. Компания занимается выращиванием овощей. Первую компанию оценили в 938 млн рублей. а более крупный «Алексеевский» — в 2,9 млрд рублей. Торги планируется закончить до конца 2017 года.

Ячейка обезврежена

«Комсомольская правда в Уфе» в этот день сообщила, что сотрудники Управления ФСБ по Башкирии задержали в Сибае целую ячейку опасных террористов. В пресс-службе ведомства рассказали, что участники «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории Российской Федерации) намеревались устроить в Башкирии тоталитарный «исламский халифат». В ходе обысков бойцы ФСБ задержали участников террористической ячейки. В их квартирах обнаружили запрещенную литературу и агитационные материалы, предназначенные для привлечения новых сторонников. По результатам проверки возбуждено уголовное дело. Все участники запрещенной группировки задержаны и помещены под стражу.

Лето — лагерь — травмы

Ряд СМИ также обратился к теме детского травматизма в местах летнего отдыха. В Баймакском районе организовали проверку по факту травмирования несовершеннолетнего. 13-летний мальчик был доставлен в больницу, ребёнок. получил ушиб паховой области. Как сообщает Следком, во время коллективной игры в детском лагере 21-летняя воспитательница случайно ударила мальчика в паховую область. Сейчас ребенок уже находится дома. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также было назначено судебно-медицинское исследование.