Казань, 23 июня, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) ожидает, что на футбольный матч Кубка Конфедераций между сборными России и Мексики придут порядка 37 тысяч болельщиков. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба ФИФА.

Андрей Пронин ИА REGNUM Флаг Кубка Конфедераций

Напомним, матч состоится в Казани в субботу, 24 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня сотрудники МВД Татарии не стали задерживать британских болельщиков, у которых в одном из гостиничных комплексов Казани был изъят 61 армейский сигнальный патрон.

Добавим, что в Санкт-Петербурге в тот же день в рамках Кубка Конфедераций состоится матч с участием сборных Новой Зеландии и Португалии.