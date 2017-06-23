Бухарест, 23 июня, 2017, 21:10 — ИА Регнум. «Добавочное налогообложение, применяемое в отношении румынских производителей газа в результате либерализации энергетического рынка, означает чудовищную их дискриминацию в пользу русских из «Газпрома», которые не обязаны ни платить такие сборы, ни продавать на бирже полный объем газа», — заявил председатель румынской Ассоциации компаний по добыче и производству углеводородов Харальд Крафт на конференции, посвященной либерализации газового рынка Румынии, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Добавочное налогообложение было введено в 2013 году в качестве временной меры на период экономического кризиса. Сейчас, в 2017 году, плата была увеличена [с 60%] до 80% на неопределенный период. Такая мера ставит в невыгодное положение отечественных производителей по отношению к «Газпрому». Кроме того, «Газпром» не будет вынужден продавать 100% импорта на бирже. Это экстраординарная дискриминация румынских производителей по отношению к зарубежным», — считает Крафт.

Он также прокомментировал намерение румынских властей отменить требование о том, что поставщики газа должны делать запасы на зиму. Крафт отметил, что в Румынии это стало убыточной операцией. «В западных странах создание запасов является добровольным, потому что это выгодно, или по крайней мере не приводит к потерям для тех, кто складывает на хранение газ. В Румынии все наоборот. Например, в прошлом году, если вы запасали, то потеряли деньги. Все хотят продовольственной безопасности, энергетической безопасности, но никто не хочет платить за это», — сказал эксперт.

В свою очередь председатель Национального органа по регулированию в энергетике Румынии (НАРЭ) Никулае Хаврилец заявил, что возможно со следующего отопительного сезона поставщики газа уже не будут обязаны запасать газ в условиях, когда цена импортного природного газа зимой будет меньше, чем у запасенного газа. По его словам, самым правильным будет сохранение стратегического запаса. «Закон определит, кто это будет делать, возможно [госпредприятие] Госзапас», — добавил председатель НАРЭ.