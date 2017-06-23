Санкт-Петербург, 23 июня, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Праздник выпускников «Алые паруса» проходит вечером 23 июня в Санкт-Петербурге. Выступления артистов и творческих коллективов на главной сцене на Дворцовой площади уже начались, передает с места событий корреспондент ИА REGNUM. Впереди — официальное открытие праздника, большая музыкальная программа с участием популярных групп и исполнителей, а также главное событие ночи — световое и пиротехническое шоу в акватории Невы.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник «Алые паруса» (фото 2016 года)

Центр города уже заполнен жителями и гостями города, желающими увидеть грандиозное шоу. Вход на территорию Дворцовой площади, как обычно, осуществляется только по пригласительным билетам, которые выдаются выпускникам школ и училищ. Каждый выпускник могут привести с собой на праздник еще двоих человек.

Как сообщили организаторы, в этом году на праздник придет 31 тысяча выпускников петербургских школ 2017 года, их родственники, а также учителя. Помимо этого, в Петербург приглашены 6 тысяч выпускников школ из других городов России и зарубежных стран. Всего ожидается более 80 тысяч гостей.

Атмосфера на Дворцовой площади спокойная. При входе на территорию у каждого посетителя тщательно проверяют сумки и рюкзаки.

Безопасность и правопорядок во время проведения праздника «Алые паруса» обеспечивают около 1850 сотрудников полиции и 300 сотрудников ОМОН Росгвардии.

Подкрепиться в ожидании начала основной программы можно в стилизованных к празднику палатках с выпечкой и безалкогольными напитками. На площади расположены бесплатные биотуалеты.

Основное столпотворение — возле главной сцены, где с небольшим опозданием уже начались выступления молодых исполнителей и танцевальных коллективов.

Официальное начало праздника состоится в 22:00, а самое ожидаемое событие, пиротехническое шоу и появление фрегата с алыми парусами под разведенным Троицким мостом, — в самый темный час белой ночи — в 00:40.

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Как известно, в 2016 году фестиваль «Алые паруса» был признан лучшим событием в номинации городской праздник на международном конкурсе Best European Event Award. В этом году организаторы праздника обещают не менее яркое шоу.

«Алые паруса 2017» пройдут под девизом «Будущее начинается сегодня!». В программе праздника заявлено воздушное театральное представление, рассказывающее о том, какой будет будущая жизнь вчерашних школьников.