Красногорск, 23 июня, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Экспертиза по резонансному дорожно-транспортному происшествию в Балашихе, в котором погиб якобы «пьяный» шестилетний мальчик, не относится к экспертному центру полиции, а проводилась бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сегодня, 23 июня, заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

«Экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД по Московской области экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится, данные исследования относится к компетенции ГБУЗ «Бюро СМЭ» Московской области», — сказала Петрова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резонансное ДТП произошло в подмосковной Балашихе 23 апреля. Местная жительница за рулем легковой иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика.

Результаты первичной экспертизы показали, что в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения.

По факту данного экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности.

Была проведена повторная экспертиза. По словам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, повторная экспертиза подтвердила результаты первой. Позднее эти данные подтвердили в пресс-службе регионального главка СК РФ.