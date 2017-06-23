Берн, 23 июня, 2017, 20:45 — ИА Регнум. Евросоюз возвел президента Франции Эммануэля Макрона в ранг спасителя Евросоюза. После заявлений, сделанных им в первом большом интервью и достигнутой раньше впечатляющей победы на президентских и парламентских выборах, в Брюсселе началась реальная «макрономания».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель сказал, что возлагает надежды на импульс, который посылает новая Франция, — пишет в швейцарской Le Temps корреспондент Ришар Верли. — А обязанности гида в экскурсии по коридорам здания, где располагается Европейский Совет, на себя взяла сама канцлер Ангела Меркель, очень рассчитывающая составить в содружестве с французским лидером конструктивный тандем для достойного противостояния Великобритании на переговорах по брекситу».

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«Макрон привлек стариков-западников Евросоюза еще одним: он не постеснялся высказать все, что думает по адресу восточноевропейской «молодежи» — Польши, Венгрии. Заявление, что ЕС — это не супермаркет субсидий, как раз намек этим государствам на то, что он будет с ними по-отечески жестким», — подчеркивает автор, стараясь не акцентировать внимание читателя на мнении евродепутата и инициатора брексита Найджела Фараджа, который излучает скепсис.

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«Все вдруг сами себя убедили в том, что надо верить в Макрона. Верить в то, что он станет человеком, который возвысит Европу. Лично я полагаю, что это — иллюзии. ЕС — старое, ветхое здание, которое должно вот-вот рухнуть и здравомыслящие страны пока имеют шанс не остаться под его обломками», — пишет Верли.