Бухарест, 23 июня, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Президент Румынии 23 июня провел в Брюсселе встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе румынского президента, встреча прошла в кулуарах заседания Европейского совета, и главной темой обсуждения были перспективы присоединения Румынии к Шенгенскому соглашению.

«Сегодня мы провели двустороннюю встречу с президентом Макроном. Мы за очень короткое время обсудили многие важные для нас вопросы, сотрудничество в рамках двусторонних отношений и европейских форматов. Например, мы обсудили тему Шенгена» — сказал Йоханнис.

«Я предложил, среди прочего, чтобы проект бюджета Еврозоны, предложенный президентом Макроном, был открыт и для других стран, например, для нас. Сейчас мы не являемся членами зоны евро, но это является нашей целью, и мы заранее заинтересованы в сотрудничестве в этом проекте. Короче говоря, мы провели отличную встречу», — подчеркнул румынский лидер.

Он добавил, что Макарон «проявил открытость» в том, что касается присоединения Румынии к Шенгенскому соглашению. В то же время Йоханнис добавил, что этот вопрос «нельзя вывести из европейского контекста». «Я не ожидаю прогресса прямо сейчас, до выборов в Германии и до формирования правительства в Нидерландах», — подвел итог Йоханнис.

ИА REGNUM напоминает, что вопрос о перспективах и сроках вступления Румынии и идущей с ней в «пакете» Болгарии в Шенгенскую зону уже неоднократно откладывался на протяжении последних лет. Присоединению двух стран к соглашению противится целый ряд стран-членов ЕС, включая Германию, Нидерланды (для последнего времени в число противников входила и Франция), в то время как по данному вопросу необходимо единогласное одобрение. Отказ мотивировался, в частности, недостаточно эффективной борьбой с коррупцией и организованной преступностью в этих странах и недостаточным контролем границ.