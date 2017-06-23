Киев, 23 июня, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Министерство финансов Украины подало апелляцию в высокий суд Лондона по делу о еврооблигационному долгу в $3 млрд перед Российской Федерацией. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Лондон Сити

«Сегодня министерство финансов Украины подало от имени Украины в английский Апелляционный суд необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения английского суда, принятого 29 марта 2017 судьей Блэром в судебном процессе по еврооблигациям на сумму $3 млрд (так называемый «российский долг»)», — сказано в сообщении пресс-службы Минфина Украины.

В украинском Минфине заявили, что уверены в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде в соответствующий срок. Предполагается, что слушания апелляции состоятся только во второй половине января 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Российской Федерации об ускоренном порядке рассмотрения дела об украинском долге.

При этом украинская сторона выступала за полномасштабный судебный процесс, который включал бы изучение политических аспектов дела. Но суд встал на российскую сторону и Украина была вынуждена подать апелляцию.

Напомним, в декабре 2013 года президент Российской Федерации Владимир Путин договорился с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем о предоставлении его стране $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Долг был оформлен в виде еврооблигаций по английскому праву.

Россия выкупила первую партию украинских облигаций на $3 млрд. Средства были выделены из Фонда национального благосостояния.

Однако в феврале 2014 года на Украине был совершен государственный переворот, в ходе которого Янукович был свергнут и к власти пришли евроинтеграторы и бандеровцы.

Новые власти отказались выплачивать долг назвав его «взяткой». 18 декабря 2015 года украинские власти ввели мораторий на выплату долга России.

Москва подала в суд.