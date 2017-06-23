Майкоп, 23 июня, 2017, 19:50 — ИА Регнум. В Адыгее объявлены результаты работы комиссии, которая проверила законность награждения золотой медалью выпускницы одной из школ республики. Действия руководителя управления образования Тахтамукайского района Светланы Паранук признали незаконными. Чиновница нарушила закон о противодействии коррупции, сообщили ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Начальник районного управления образования не имела права находиться в качестве организатора ЕГЭ в том же пункте проведения единого госэкзамена, где сдавала испытания её дочь, решила комиссия Минобрнауки РА, проверившая ситуацию по поручению временно исполняющего обязанности главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Приказом главы Тахтамукайского района Светлана Паранук уволена с должности.

Дочь чиновницы после громкого скандала решила отказаться от золотой медали. Она написала заявление на имя директора школы о добровольной сдаче награды.

«Педсовет школы и родительский комитет принял решение удовлетворить заявление девушки. Кроме того, в связи со сложившимися ситуацией и по этическим соображениям директору СОШ №1 Тахтамукайского района объявлен выговор», — сообщил министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев.

Стоит отметить, что результаты несостоявшейся медалистки при сдаче ЕГЭ оказались более чем скромными, уж явно не на «золото». Как сообщает пресс-служба главы региона, по математике она набрала всего 33 балла, по обществознанию — 56 и по русскому языку — 69.

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Как сообщало ИА REGNUM, «медальный» скандал в Адыгее разгорелся после того, как на выпускном вечере в одной из школ Тахтамукайского района 21 июня награждённая медалью школьница Рузанна Туко, которая, по данным портала NEWSru.com, является обладательницей премии президента РФ и главы Республики Адыгея, дипломантом Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество», заявила, что её одноклассница незаслуженно получила медаль только лишь из-за того, что является дочерью чиновника в районной системе образования.

Видео с заявлением выпускницы попало в соцсети. Для проверки ситуации в Тахтамукайский район была направлена комиссия министерства образования республики.