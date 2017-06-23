Калуга, 23 июня, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Церемония открытия отреставрированного памятника основателю органов госбезопасности Феликсу Дзержинскому прошла во внутреннем дворе управления ФСБ России по Калужской области. Об этом 23 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба управления ФСБ России по Калужской области Памятник Феликсу Дзержинскому в Калуге

Монумент был создан 31 год назад на скульптурной фабрике Калуги. Открытие обновленного памятника приурочили к юбилею «рыцаря революции» — 11 сентября 2017 года исполняется 140 лет со дня рождения первого председателя всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Дзержинский также был председателем высшего Совета народного хозяйства страны

В торжествах приняли участие ветераны и действующие сотрудники калужского управления Федеральной службы безопасности России, которые возложили к монументу Дзержинского красные гвоздики.

Пресс-служба управления ФСБ России по Калужской области Церемония открытия отреставрированного памятника основателю органов госбезопасности страны

Напомним, советский политический деятель Феликс Дзержинский являлся председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем с момента ее основания в 1917 году. Также известен созданием системы воспитательных учреждений для детей, лишённых родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кирове (Кировская область) также планируется установить памятник Феликсу Дзержинскому. Открытие памятника намечено на август 2017 года. Он изготовлен на средства ООО «Издательский дом «Крепостновъ» и будет установлен во дворе городского клуба ветеранов.

Установка памятника согласована с депутатами городской думы.

В то же время против установки высказались представители организации жертв политических репрессий «Вятка-плюс» и представители РПЦ. В настоящее время жители города, недовольные установкой памятника, начали сбор подписей под петицией за ее отмену.