Ижевск, 23 июня, 2017, 19:38 — ИА Регнум. В отношении и.о. заместителя председателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает портал «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу объединенного судебного сообщества республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Напомним, в отношении и.о. вице-премьера возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Противоправная деятельность чиновника заключалась в вырубке 50 тыс. кубометров леса. Приблизительный ущерб оценивается в 700−800 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Касимов был задержан 22 июня в пять часов утра. Предполагалось, что задержание связано с деятельностью на посту министра лесного хозяйства Удмуртии. В этой должности Касимов проработал 10 лет — с 2006 по 2016 год.